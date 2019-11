Vznikne třetí díl Fantastických zvířat

Nutno říci, že studio Warner Bros. posunulo původní termín natáčení již podruhé. Jeden z hlavních filmových herců Američan Dan Fogler vysvětlil během konference LeakyCon v americkém Bostonu důvody, které k této skutečnosti vedly.

„Oznámili nám, že film bude větší než předchozí dva dohromady. Potřebovali více času na přípravu, nechtěli nic uspěchat, a tak na to jdou pomaleji. Mohu vám říci, že pojedeme do Brazílie, ale to je zatím tak vše,“ sdělil.