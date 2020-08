Vznikne dokument o vraždě Johna Lennona

Snímek o vraždě člena skupiny Beatles vzniká pod dohledem režisérky Poppy Dixonové, jež o něm na televizním festivalu v Edinburgu sdělila podrobnosti. Bude se jmenovat Let Me Take You Down a bude pohledem na vyšetřováním vraždy Johna Lennona, kterou spáchal Mark David Chapman 8. prosince 1980. Dixonová doufá, že film bude na stanici Sky odvysílán na začátku letošního prosince tak, aby se kryl se 40. výročím úmrtí umělce.

Jeho součástí bude exkluzivní rozhovor, který dal uvězněný Chapman novináři Jacku Jonesovi. Řekl v něm, co ho přimělo ke spáchání vraždy. Jones je autorem knihy Let Me Take You Down: Inside the Mind of Mark David Chapman, the Man Who Killed John Lennon, která se okolnostmi Lennonovy vraždy zabývá.