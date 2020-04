Vlastenec, nebo zrádce národa? ČT uvede film o Moravcovi

Kontroverzní Emanuel Moravec byl československým legionářem, Masarykovým spolupracovníkem i kolaborantem s nacisty. Film o jeho podivném osudu natočil režisér Bisera A. Arichtev a do titulní role obsadil Mariána Labudu mladšího.

Moravec byl až příliš ambiciózní člověk, který toužil po penězích a poctách. Nenarodil se jako zločinec, jen se v něj pomalu měnil, jak už to většinou bývá. Ostatně ani samotný Heydrich nebyl v mládí žádná zrůda, ale ego a kariéra udělaly své.

„Při přípravě projektu se scenáristy Lucií a Josefem Konášovými jsme řešili to, jak vykreslit zápornou postavu, která je zároveň hlavním hrdinou, takže divák prochází celým příběhem spolu s ním. Moravec nebyl původně negativní postavou, bojoval v legiích, byl milujícím otcem tří synů, psal dobré analytické články. Myslím, že ve filmu se podařilo vystihnout právě ten přerod, kdy se ze slušného člověka stane souhrou okolností, slabostí charakteru, ambicemi a touhou po penězích někdo, kdo se podílí na strašlivém zlu, namlouvaje si, že jedná ve jménu svého národa,“ řekla kreativní producentka Alena Müllerová.

„Chtěl jsem, aby Moravec nepůsobil jednobarevně. Takový nebyl. Byl především studovaný a obratný řečník, analytik, a později obávaný politik. Byť tak může z dobových fotografií působit – nebyl to žádný neohrožený voják. Hledal jsem někoho, kdo naplní postavu jako milujícího otce, jako vlastence a současně jí uvěříme tu obrovskou změnu a oddanost v to, co bude dělat dál. Nechtěl jsem, aby působila hrubě, ale přitom v nás od určité chvíle vyvolávala nepříjemné pocity,“ dodal Biser A. Arichtev.