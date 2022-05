Vetchý svádí prezidentku v další ukázce

„Máme se spolu opravdu rádi, je to takové přátelství, řekla bych - mezi náma klukama. Můj táta mi vždycky říkal, že jsem ze všech jeho dcer jeho nejoblíbenější syn, a s Ondrou to máme právě takhle. Jsme kámoši. Cítím to tak. Můžeme spolu jít na pivo, ráda ho podpořím na fotbale, i když mu vůbec nerozumím, baví mě to,“ říká Geislerová.

„Ondra hraje perfektně vždycky, ale tady ho velmi oslovil příběh. Je to vlastně druhá hlavní postava filmu. Hraje člověka, který se s Aňou náhodou setká, a přeroste to ve vztah, který řeší,“ tvrdí režisér a autor scénáře Rudolf Havlík.

První česká prezidentka ve filmu prchá v převleku do podhradí. Seznamuje se se sochařem Petrem (Ondřej Vetchý), kvůli kterému se do města vydává každou noc. On nemá ani ponětí, kdo žena, do které se zamiloval, ve skutečnosti je. Prezidentčiny noční výlety se ale provalí.