Ve filmu o Werichovi hovoří Svěrák či Suchý

Éra Osvobozeného divadla, období nacismu, odchod do Ameriky i návrat a konflikty s komunistickým režimem zachycuje film, který má vstoupit do kin 5. srpna 2021. Slavnostní premiéra proběhne 1. srpna v Muzeu Kampa.

„Snímek přináší málo známá fakta o jeho dramatickém útěku do Rakouska nebo o jeho druhé emigraci do USA. Po definitivním návratu domů Jan Werich odmítl spolupracovat s husákovským režimem, zmizel z televizních obrazovek, nesměl hrát ani psát,“ upozornila mluvčí filmu Gabriela Vágner.

Film zavede diváky také do Werichova domu na Kampě, na jeho chalupu ve Velharticích, která se stala jeho druhým domovem, nebo do řady divadel, kde Werich působil. Kromě mnoha ukázek z filmů a televizních her divák uvidí Jana Wericha v unikátních sekvencích z natáčení Císařova pekaře anebo z filmu Až přijde kocour.

Zdeněk Svěrák Foto: Mia Production

„Nevyhnuli jsme se ani otázce celoživotního přátelství s Jiřím Voskovcem, které bylo narušeno realizací filmu Císařův pekař a Pekařův císař, kdy se Jan Werich bez souhlasu Voskovce vrátil k tématu Golema, jež spolu zpracovávali už před válkou. Premiéry Císařova pekaře v New Yorku se Voskovec nezúčastnil, ačkoli v New Yorku byl a vnímal to jako zradu. Pak ale přátelství obnovili a pravidelně si psali dlouhé dopisy. Úryvky z některých dopisů ve filmu citujeme,“ dodal spolurežisér filmu Martin Slunečko.

Jiří Suchý vzpomíná na svou první návštěvu představení Pěst na oko, která změnila jeho dosavadní život. Tvrdí, že bez Voskovce a Wericha by nevznikl Semafor. Počátkem 60. let se pak Suchý stal Werichovým přítelem a důvěrníkem. V Malostranské besedě vzpomíná Zdeněk Svěrák na Werichovu návštěvu Divadla Járy Cimrmana. Podělí se o Werichovy připomínky a citace, které si po tomto setkání zapsal do školního sešitu.

Jiřina Bohdalová připomene, jak jí Werich nabídl angažmá ve svém divadle a jak vznikaly slavné forbíny s Miroslavem Horníčkem. František Cinger, který napsal několik knih o Voskovci a Werichovi, přiblíží situaci kolem Anticharty.