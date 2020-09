Ve filmu o toulavém psovi a hledání štěstí hrají Polívka, Plodková, Chýlková či Krajčo

„Myslím si, že nic takového diváci v kině spoustu let neprožili. Vyprávíme ten příběh jinak. Mnoho záběrů je z pohledu psa. Uvidíte českou krajinu z pohledu od země. Bude to myslím nevšední zážitek, příběh viděný psíma očima, diváci si s ním mohou projít, jak se cítí, co prožívá,“ tvrdí Brabec.