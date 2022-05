V srpnu se začne točit film o Mašínech

„Příběh bratří Mašínů patří mezi několik scenáristických himálajských vrcholů. Je zrádný v mnoha směrech. Vypadá nesmírně filmově a autorovi na první pohled nehrozí mnoho práce. Teprve časem jsem pochopil, před jak obrovským dramatickým gigantem stojím. Každá postava v dramatu téhle rodiny je anticky tragická, a práce scenáristy tak byla především ve volbě materiálu, který do příběhu nedá. S tímto odhodláním jsem se začal na tuto scenáristickou K2 drápat,“ uvedl Epstein.

Případ skupiny lidí kolem bratří Josefa a Ctirada Mašínových, kteří se počátkem 50. let postavili komunistickému režimu se zbraní v ruce, dodnes vyvolává kontroverze. Odbojáři se pokusili navázat na činnost svého otce Josefa Mašína, popraveného v roce 1942 nacistickými úřady. Při jejich akcích zemřelo šest lidí - dva příslušníci SNB a pokladník v Československu a později i tři východoněmečtí policisté. Josef Mašín, stejně jako jeho starší bratr Ctirad, který zemřel v srpnu 2011 v USA, svých činů v poválečném Československu a při útěku nikdy nelitoval.

„Je to téma blízké mému vnitřnímu nastavení. Když se někdo postaví jasné přesile, tak mu fandím. Zajímá mě i morální dilema toho příběhu, ten běh na hraně, když na agresi odpovíte silou, a to se dotkne i vašich nejbližších,“ řekl režisér Mašín.

Producent filmu je Petr Bílek z filmové produkce FilmBrigade. „V historii českého filmu snad neexistuje příběh, o jehož zfilmování by se tak dlouho pokoušelo tolik tvůrců. Léta se pomalu vlečou, občas svitne naděje, že by snad tentokrát... ale pak zase nic. Ať už někomu připadá osud bratří Mašínů kontroverzní, nebo ne, jde především o neskutečný příběh, který by si zasloužil být vyprávěn,“ řekl.