Ceny české filmové kritiky mají Okupace, Neužil a Gajdošíková

„Mám velkou radost, že tu cenu přebírám zrovna za tuhle roli, která mě provázela dlouho... chtěl bych poděkovat Davidu Ondříčkovi za to, že mi dal důvěru,” uvedl Neužil.

„Ochránce byl hodně kolektivní dílo, víc než jiné. Takže musím poděkovat Michalovi Reitlerovi a Michalovi Podzimkovi, bez kterých by to nevzniklo,” uvedla režisérka Tereza Kopáčová.

„Hrozně moc děkuju... já jsem letos nic nevymyslel, nic neobjevil, takže možná je to jen omyl. Ale pokud to není omyl, tak chci říct, že cena patří všem, co na filmu spolupracovali a bez nich bych ten film nikdy neudělal,” řekl Nohejl, který byl vyhlášen i nejlepším režisérem.