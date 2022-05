V Karlových Varech bude mít premiéru sedm českých filmů

Mezi třiatřiceti tituly uváděnými ve světových (27), mezinárodních (3) a evropských (3) premiérách budou k vidění filmy z pěti světadílů.

Třináct tvůrců snímků zařazených do letošního hlavního programu už v minulosti v Karlových Varech soutěžilo, zatímco pro své debuty si MFF KV vybralo hned devět režisérů a režisérek. V žánrově pestrém výběru se objeví melodrama, dystopická sci-fi, romantická komedie nebo dokumentární esej.

„Z přibližně patnácti set přihlášených filmů jsme s kolegy vybrali tři desítky zbrusu nových kinematografických děl, která komplexním způsobem odrážejí náš vkus. Ten vychází z přesvědčení, že smysluplná provokativnost a snaha zkoumat nové cesty filmového vyjadřování se nemusí vylučovat s diváckou vstřícností,“ řekl umělecký ředitel festivalu Karel Och.

V soutěži není žádný ruský film, ale Karel Och zdůraznil, že nechtějí ruský film bojkotovat.

„My jsme těch ruských filmů ani moc neobdrželi, není to výraz bojkotu,“ uvedl.

Hlavní soutěž

V hlavní soutěži se představí mimo jiné snímek America / Amerika Ofira Raula Graizera (Izrael, Německo, Česká republika, 2022). Hlavní hrdina Eli pracuje jako plavecký trenér v Chicagu a až zpráva o smrti otce jej donutí vrátit se do rodného Izraele. Rozhodnutí kontaktovat kamaráda z dětství spustí sérii událostí, které všem zúčastněným navždy změní život. Podle tvůrců je to láskyplná pocta kinematografii 60. a 70. let i úchvatný příběh o lásce a přátelství.

A Room Of My Own / Vlastní pokoj Ioseba Bliadze (Gruzie, Německo, 2022) je o mladé Tině, která se nastěhuje do podnájmu k rozevláté Megi. Díky ní začne postupně objevovat kouzlo svobodného života i možnost rozhodovat sama za sebe, bez nutnosti záviset na muži.

Hranice lásky Foto: Endorfilm

A Provincial Hospital / Okresní nemocnice režiséra Iliana Meteva a Ivana Čertova (Bulharsko, Německo, 2022) se odehrává v bulharské nemocnici na covidovém oddělení. Observační dokument upozorňuje na zaostalý zdravotnický systém v zemi a přibližuje smýšlení nás všech, když jsme čelili neznámé hrozbě. Rafinovaně vystavěný pohled na trudné dění v podfinancovaném zařízení, kde lidé ani tváří v tvář smrti nepřicházejí o smysl pro humor.

Film Fucking Bornholm Anny Kazejakové (Polsko, 2022) je o dvou rodinách, které se rozhodnou strávit spolu jako obvykle prodloužený květnový víkend v kempu na idylickém dánském ostrově Bornholm. Místo kýženého odpočinku se však prázdniny změní v očistec… Hořká polská komedie o úskalích výchovy, krizi středního věku a partnerských neshodách.

Borders of Love / Hranice lásky Tomasze Wińského (Česká republika, Polsko, 2022) vypráví o Petrovi a Haně, kteří se po letech otevřou sdílení svých nevyřčených erotických fantazií. Co začíná jako nevinná konverzace, postupně přechází ve zvídavé experimentování s nemonogamním pojetím vztahu.

Silence 6-9 / Ticho 6-9 Christose Passalise (Řecko, 2022) je o Arisovi a Anně, kteří se potkávají jednoho večera v poloopuštěném městě, obklopeném anténami. V podivném, snově působícím světě se mezi dvěma osamělými dušemi začne pomalu rodit náklonnost…

The Ordinaries / Druhořadí Sophie Linnenbaumové (Německo, 2021) sledují vedlejší postavu Paula, která aspiruje na to, stát se hlavní postavou. Těsně před závěrečnými zkouškami jí ale začne zlobit generátor emotivní hudby, a to je problém. Hvězda se bez tklivého doprovodu smyčců obejde jen těžko. Druhořadí jsou film o tom, jaké je to žít ve filmu.

The Word / Slovo režisérky Beaty Parkanové (Česká republika, Slovensko, Polsko, 2022) je o rodině notáře Václava Vojíře, maloměstské morální autority, a jeho obětavé ženy Věry. Suverénně vyprávěnému a originálně pojatému intimnímu dramatu, jehož hrdinové si během léta 1968 projdou těžkou zkouškou, vládnou filigránsky vytříbené herecké výkony Martina Fingera a Gabriely Mikulkové.

Slovo s Gabrielou Mikulkovou a Martinem Fingerem Foto: Bontonfilm

Ve filmu Summer with Hope / Nadějné léto Sadaf Foroughiové se dospívající plavec za pomoci nového trenéra připravuje na národní mistrovství v plavání. Spojenectví mezi dvěma mladými muži se však nepozdává okolí. Sociální drama zasazené do severního Íránu je druhým snímkem režisérky, která po úspěšném debutu Ava dále rozvíjí svůj osobitý vizuální způsob vyprávění.

You Have to Come and See It / Musíte se přijet podívat Jonáse Trueby (Španělsko, 2022) sleduje dva páry třicátníků, vášnivé diskuse o zásadních věcech života rozprostřené mezi Madrid a přilehlý venkov. Režisérská hvězda španělského filmu Jonás Trueba (Srpnová madona na MFF KV 2019) je mistrem oduševnělých kinematografických drobnokreseb, které nepotřebují dlouhé hodiny na vystižení hlubokých existenciálních pocitů prodchnutých šarmantní melancholií a jemným humorem.

A Far Shore / Vzdáleni Masaaki Kudy (Japonsko, 2022) je nepřikrášleným pohledem na nuzný život na Okinawě. Sedmnáctiletá Aoi pracuje jako společnice v nočním klubu, aby měla na nájem a zaopatřila malého synka i jeho zlenivělého otce, který pro facku nejde daleko. Jak temná ale musí být skutečnost, aby přidusila prosvítající paprsky naděje?

Vesper režijní dvojice Kristina Buožytė–Bruno Samper (Litva, Francie, Belgie, 2022) je dystopická sci-fi. Ekosystém Země se v blíže neurčené budoucnosti zhroutil. Třináctiletá houževnatá Vesper žije se svým paralyzovaným otcem a snaží se obstarávat obživu, jak to jde. Když jednoho dne najde v lese záhadnou ženu, začne doufat ve změnu.

Soutěž Proxima

Ve filmu A pak přišla láska režiséra Šimona Holého (Česká republika, 2022) šedesátnice Kristýna ztratila poslední kapku naděje, a tak se s dcerou Sárou vydává za kartářkou s cílem probrat své životní neštěstí. Rok po Zrcadlech ve tmě natočil Šimon Holý další ryze nezávislý film o životních traumatech viděných z ženské perspektivy, tentokrát se štědrou dávkou ezoteriky navíc.

V dramatu Horseplay / Přes čáru Marco Bergera (Argentina, 2022) Andy odjíždí mimo město, aby v luxusní vile strávil čas se svými nejlepšími kamarády. Zprvu konsenzuálně prováděné hrátky však odhalují, že v mužské skupině má každý své osobní hranice nastavené jinak. Nový snímek Marca Bergera je subverzivním pohledem na maskulinitu v její nebezpečně toxické podobě.

Ve filmu In Broad Daylight / Za bílého dne režiséra Emmanuela Tardifa (Kanada, 2022) se zámožná rodina distancuje od zbytku společnosti. Když pod záminkou nevinné návštěvy jeden z členů opouští dům, křehce nastavená rovnováha je narušena. Film Za bílého dne uvádí na plátno nevyzpytatelný, dráždivě unikavý fikční svět, který je zabarvený koloritem absurdně jednajících postav.

Spirála napětí

Like a Fish on the Moon / Žena, muž a dítě Dornaze Hajihy (Írán, 2022) sleduje manžele Haleh a Amira. Jejich čtyřletý syn Ilya přestal z ničeho nic mluvit. Fyziologické příčiny jsou vyloučeny, a tak psychoterapeut přichází s radikálním řešením. Pečující matka se má stáhnout do pozadí, zatímco otec přebírá veškerou péči o syna. Změna navyklých pořádků uvrhá rodinu do spirály napětí a agresivity, z níž se jen těžko dostává ven.

Fools / Pošetilí Tomasze Wasilewského (Polsko, Rumunsko, Německo, 2022) vypráví o Marleně (62) a Tomaszovi (42). Spokojeně žijí v domě na mořském pobřeží, pohrouženi do svého vztahu. Jejich soužití zásadně naruší Marlenino rozhodnutí vzít si domů svého nemocného syna… Tomasz Wasilewski ve zneklidňujícím rodinném dramatu klade důraz na podmanivou vizuální stylizaci a distancovanost vyprávění, pečlivě komponované obrazy pak zdařile dokreslují vnitřní boj protagonistů.

Another Spring / Ještě jedno jaro Mladena Kovačeviće (Srbsko, Katar, 2022) se odehrává v roce 1972 v Jugoslávii. Propuká poslední evropská epidemie pravých neštovic. Strhující archivní dokument, tvůrci trefně označovaný jako medicínský thriller, rekonstruuje dramatické dění oněch několika jarních měsíců, až se stěží ubráníme srovnávání s celosvětovým děním posledních dvou let.

Film Piety / Pieta Eduarda Casanovy (Španělsko, Argentina, 2022) vypráví o Mateovi, který žije s matkou Libertad v růžovém oparu. V mikrokosmu, který má přesně dva obyvatele, matku a syna. Jednoho dne je mu diagnostikována rakovina… Pieta patří jen k malé hrstce filmů, které se rozhodnou popřít všechna pravidla, aby odvyprávěly naprosto realistický příběh. Ocitáme se v realitě, kde má matka stejnou moc jako diktátor ovládající Severní Koreu. Stejně toxickou, stejně absolutní, stejně smrtící.

Láska, nebo kariéra?

V Ramoně Andrey Bagneyové (Španělsko, 2022) se hlavní hrdinka seznámí s charismatickým Brunem. Jen stěží by si pomyslela, že ho následující den potká znovu. Postaví se nevinný flirt do cesty kariérnímu snu i vztahu, v němž je Ramona spokojená? Osvěžující romantická komedie, v níž se rozehrává nesmrtelný svár rozumu a citu.

The Uncle / Strýček Davida Kapace a Andrije Mardešićové (Chorvatsko, Srbsko, 2022) se odehrává v Jugoslávii 80. let. Rodiče se synem rychle ladí poslední přípravy na štědrovečerní večeři. Vždyť už za okamžik se objeví milovaný strýček z Německa. Ale pozor, jsou věci opravdu takové, jaké se zdají? Hanekeovsky zneklidňující debut zdařile balancuje na pomezí grotesky a tísnivého thrilleru a osobitým způsobem si pohrává s vyprávěcí strukturou.

Tinnitus Gregoria Graziosiho (Brazílie, 2022) je sportovní drama i fantaskní „body thriller“ v jednom – vypráví o Marině, která závodí v synchronizovaných skocích do vody. Nesnesitelný hukot v uších, takzvaný tinnitus, ji ale srazí z vrcholu kariéry až na pokraj šílenství.

ART talent show / Zkouška umění dvojice Tomáš Bojar–Adéla Komrzý (Česká republika, 2022) je o přijímacích zkouškách na akademii. Jak lze měřit výtvarné nadání? A jakou roli může mít v dnešním světě umění? Vrstevnatý observační dokument je portrétem instituce i odlehčenou generační výpovědí v jednom.

Zoo Lock Down / Lockdown v zoo Andrease Horvatha (Rakousko, 2022) sleduje, co se děje v zoo při pandemii. Mikropříběhy z pavilonů, výběhů a terárií, vyprávěné s typicky horvathovsky jemným smyslem pro humor.

V sekci Zvláštní uvedení poběží filmy Banger Adama Sedláka, Nultého června Jaka Paltrowa, Kuciak: Vražda novináře Matta Sarneckiho, Můj otec, kníže Lukase Sturma a Lily Schwarzenbergové, PSH: Zpátky do dnů Štěpána Vodrážky nebo Rubikon Magdaleny Lauritschové a Velká premiéra Miroslava Krobota či Nikdy nebudeš sama Gorana Stolevského a Ostrůvek Tiziana Büchiho.

Eva Zaoralová a Jiří Bartoška Foto: Jan Handrejch, Právo

Karlovarský festival připomene také dlouholetou uměleckou ředitelku MFF Karlovy Vary Evu Zaoralovou výstavou fotografií, která přiblíží její celoživotní sepětí s filmem, působení v čele karlovarského festivalu i jedinečné spojení s prezidentem MFF Karlovy Vary Jiřím Bartoškou a mimořádná setkání s desítkami světových filmařských osobností. Výstava bude k vidění po celou dobu festivalu v 1. patře hotelu Thermal.

Eva Zaoralová (1932–2022) byla respektovanou filmovou kritičkou, překladatelkou, pedagožkou a autorkou. V roce 1994 stanula společně s Jiřím Bartoškou v čele Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a měla zásadní podíl na jeho záchraně i přerodu v mezinárodně ceněnou filmovou přehlídku.