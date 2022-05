V Cannes uvedli svědectví mrtvého filmaře z Mariupolu

Silný dokument, který v místě, kde se právě oslavuje film, působí až neuvěřitelně. Zvlášť když si člověk uvědomí, že to, co vidí, se děje teď a ne tak daleko odsud.

V hlavní canneské soutěži pak zaujalo americké drama Armageddon Time režiséra Jamese Graye s herci Anthonym Hopkinsem a Anne Hathawayovou. Příběh o dospívání dvou chlapců se vrací do New Yorku osmdesátých let minulého století, kde má dvanáctiletý Paul za nejlepšího kamaráda Afroameričana Johna. A protože mají oba víc než sklony k lumpárnám, Paulovi rodiče se rozhodnou převést syna do přípravky prestižní soukromé školy.