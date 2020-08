V Bábovkách se setkají Pauhofová, Plodková, Taclík i Vetchý

„Můžete očekávat zábavný, poctivý a dramatický, dojemný a humorný film, který jsme se snažili vypiplat do posledního detailu nejlépe, jak jsme mohli. Jsem na Bábovky velmi hrdý a na všechny, kteří se na jeho natáčení podíleli,“ tvrdí Havlík.

„Po přečtení knihy jsem byla zvědavá na scénář. A musím říct, že mě mile překvapil, jakou nenásilnou formou propojil příběhy hlavních postav a vypíchnul to podstatné. Ale popravdě nedokážu říct, zdali se jedná o ženský, či mužský film. Je to film pro všechny. Každá ženská půjde na něj ráda do kina se svým mužem a myslím si, že muži nebudou zklamaní,“ dodala Plodková.