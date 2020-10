Ubal a zmiz, zavelí nová česká akční komedie

Přesto se ta dávná atmosféra na Žižkov nedávno vrátila, a to díky českému filmu Ubal a zmiz, který napsal a v těchto dnech dotočil debutující režisér Adam Hobzík, s Matoušem Rumlem, Markem Lamborou, Leošem Nohou či Martinem Hofmannem v hlavních rolích.

Jedné podzimní noci se v ústí uličky, prudce sbíhající po typických kočičích hlavách od tramvajové trati, chystala před barem Zlatá rána rvačka. Parta motorkářů s partou skinheadů to hodlaly jedna druhé pořádně nandat. Jen co přestane alespoň trochu pršet.

„Před pěti lety jsem dokončil internetový seriál Pizza Boy, ale ta postava ve mně zůstala dál. A protože jsem už jako student scenáristiky nejvíc obdivoval filmy Guye Ritchieho, postavené na vzájemném propojování dějových linek, které pak společně vyvrcholí, vyústilo to do námětu Ubal a zmiz,“ vysvětlil Právu režisér podobnost názvu svého filmu s Ritchieovým slavným Sbal prachy a vypadni.

„Je to ale samozřejmě český humor, české prostředí a s českou hlavní postavou, která žije tady a teď,“ dodal.

Další linii tvoří nezvyklá policejní dvojka, policajti rapl a lempl v podání Martina Hofmanna a Leoše Nohy, kteří byli suspendováni na dopraváky, protože jsou ještě ze staré školy a do nových časů se nehodí. První z nich se chová jako psychopat, druhý je vyhořelý.

„Upsal se ďáblu a teď musí vydávat cédéčka cílená na fanynky, zpívat písničky, které mu píše někdo cizí. Na veřejnosti se sice tváří jako hvězda, ale uvnitř šílí a jediné, po čem touží, je utrhnout se ze řetězu. Slávu by vyměnil za jednu pořádnou rockerskou noc. A přesně to se mu splní a on se vrátí tam, kde začínal,“ dodal.