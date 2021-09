Tomáš Hanák: Nechme se překvapit, jak špatně to dopadne

Vorel nezapomněl na své oblíbené herce Tomáše Hanáka, Bolka Polívku, Evu Holubovou, Milana Šteindlera, Barboru Nimcovou i Tomáše Vorla Juniora. Jde tedy o film částečně sklepácký. Zatímco Polívka a Holubová hrají členy staré selské rodiny Papošů, Hanák s Nimcovou se na venkov přistěhovali. Šteindler ztvárnil vychytralého předsedu mysliveckého spolku.

V novém díle trilogie chce starý Papoš předat statek synovi Ludvovi, jenže ten ho nechce. Jeho manželka mezitím trápí vesnici svým “bio“ životem a o Ludvu projevují zájem i jiné ženy. Přistěhovalec v podání Tomáše Hanáka je už se vsí pevně spjatý, pracuje jako dřevař v lese a rád si přihne.

Herec Tomáš Hanák Foto: Roman Vondrouš, ČTK

Hanák přiznává, že sám měl velké problémy s pitím.

„Pár let před léčbou si bohužel už napamatuju, to bylo permanentní okno víceméně. Stačí si to vybavit, ty vzpomínky jsou tak hrůzné, že nejlepším způsobem, jak odolávat svodům alkoholu je upřímně si vzpomenout a přiznat, co to tehdy bylo. Nejen pro člověka, ale i pro jeho okolí,” popsal pro Novinky v rozhovoru na kameru.

„Mně se zdá ten poslední díl trilogie nejvážnější. Možná že s přibývajícími léty je mi to bližší, protože vím po dvaceti letech od Cesty z města, že to je někdy takzvaně pěkná soda,” uvedl na tiskové konferenci.

„Člověk si to může malovat narůžovo, ale pak přijde střet s realitou. Mně se líbilo, že to zobrazuje ten střet s realitou a ještě člověka zrazuje tělo, přestává sloužit, a třeba se ukazuje, že děti, ve které jsme vkládali tolik nadějí, nemají takový zájem táhnout tu námi rozjetou a stále více hrkající káru dál.”

Dodal, že teď trochu pije, ale zatím se nestalo, že by si nepamatoval předchozí večer. „Každý soudný lékař či alkoholik vám řekne, že to nemůže dopadnout dobře, ale nechme se překvpait, jak špatně to dopadne!”

Tisková konference k filmu Cesta domů: Holubová a Šteindler Video: Novinky

Jeho kolega Milan Šteindler, který hraje myslivce, paradoxně do lesa nikdy nechodil. „Já vždy říkal, že nenávidím zeleninu, přírodu a lidi,” začal Šteindler.

„Moje nejoblíbenější činnost vždycky byla ležet na gauči před televizí. Když se mě ptali, jestli bych šel do lesa, tak jsem se ptal, jestli tam bude gauč a televize. Ale přehodnotil jsem to, byl jsem v lese a docela se mi to líbilo. Mám tedy k lesu a k tomuto filmu velmi kladný vztah.”