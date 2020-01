Star Treku jsem se v dětství bál, vzpomíná autor série Star Trek: Picard

Sir Patrick Stewart se v seriálu opět objeví jako Jean-Luc Picard, bývalý kapitán, který tráví stáří na vinici.

Chabon si dodnes dobře vzpomíná na chvíli, kdy poprvé viděl Star Trek: „Neviděl jsem celý díl, tehdy jsem ani nevěděl, co to je. Jasně si vzpomínám, že jsem se vyplížil z postele, to mi byly tak čtyři roky, možná jsem předstíral, že chci sklenici vody. Táta se díval na něco, kde byl chlápek se špičatýmu ušima a strašidelným obočím a nějaká dáma se špičatýma ušima.“

„Někoho tam řízli, byla tam krev. Já si říkal, že to nechci vidět. Je to fakt strašidelné!“ vzpomíná autor, který si pak na Star Trek vzpomněl až za šest let. Tehdy se stal velkým fanouškem, když poprvé viděl epizodu Amok Time. V dospělosti pak viděl další kapitolu z historie Star Treku, seriál Next Generation, ale nebyl z něj úplně nadšený.

„Moc velký dojem to na mě neudělalo, když jsem to viděl poprvé,“ vzpomíná. „Ten seriál nebyl moc dobrý, když začínal. Skutečně jim chvíli trvalo, než přišli na to, jak to dělat aby to fungovalo.“

Pak ale přišla chvíle, kdy se to zlepšilo a spisovatel zatáhl do světa Star Treku i svou budoucí ženu Ayelet. Patrick Stewart (kapitán Picard), který je dnes oslavován jako ikona seriálu, ovšem v té době slavný nebyl, připomněl Chabon. Hvězdami byli spíš LeVar Burton nebo Wil Wheaton.