Stallone chystá seriál. Stárnoucí mafián se stěhuje do Kansas City

Stallone hlavní roli v televizním seriálu nikdy nehrál. V jeho éře všichni usilovali o filmovou roli a seriály považovali za něco horšího. To už je ale dávno pryč, stárnoucí hvězdy Hollywoodu dnes pomrkávají po nových šancích.

Příběh má být o italském mafiánovi v letech, který musí zcela přepracovat svůj nelegální byznys. Odstěhuje se z New Yorku do Kansas City a zkouší nové cesty.

Výkonnými producenty budou Terence Winter, Taylor Sheridan, Sylvester Stallone, David C. Glasser, Ron Burkle a Bob Yari.