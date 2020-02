Spielberg se vzdal Indiany Jonese, Ford by měl zůstat

Ford nedávno řekl v pořadu CBS Sunday Morning, že by měl s natáčením Indiany Jonese začít asi do dvou měsíců, ale později ještě dodal, že jsou menší problémy se scénářem a časovým plánem, které se musí vyřešit.

Původně měl film vstoupit do kin už v červenci 2019, pak se psalo o červenci 2020 a teď už to vypadá spíše na rok 2021. Zahraniční tisk už spekuluje, že ani to možná nestihnou a snímek by se pak přesunul do roku 2022. V té době už ale Harrisonu Fordovi bude osmdesát, takže by bylo vhodné projekt urychlit.