Souvislost příběhu s Tolkienem není mlhavá, brání se tvůrci série Pán prstenů

Nový příběh nepochází z románové trilogie Pán prstenů, přesto však používá stejný název. Děj se odehrává tisíce let před dějem trilogie J. R. R. Tolkiena, autorský tým si ho tedy musel vymyslet.

„Chtěl bych trochu rozporovat označení mlhavě souvisí,“ řekl Patrick McKay, který pracuje jako showrunner (něco mezi spoluautorem a producentem, pozn. aut.) společně s J. D. Paynem. „Takhle to necítíme. Podle nás má seriál hluboké kořeny v knihách a v Tolkienovi.“

„Cítíme, že ten příběh není náš. Je to příběh, o který se staráme, který tu byl dřív než my a čekal v knihách, aby se dostal na svět. Necítíme se mlhavě spojeni, cítíme se s těmi lidmi hluboce spojeni a pracujeme každý den, abychom se propojili ještě víc. Takhle o tom přemýšlíme.“

Autoři také tvrdí, že jejich práce na projektu trvá 25 let a úzce spolupracovali s „odborníky, kteří věnovali Tolkienově tvorbě celý život“.

Tvůrčí dvojice odmítla srovnání s Hrou o trůny z dílny HBO. „O tom jsme hodně mluvili. Toto téma se objevuje a my zcela chápeme, odkud ta otázka pochází. My o seriálu nepřemýšlíme z hlediska, jaký tu máme žánr nebo jiné seriály. My myslíme na Tolkiena. Jeho životním dílem bylo vytvoření tohoto světa.“