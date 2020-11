Sobota na Festivalu francouzských filmů: Žena napříč kontinenty

„Některé projekty si vás prostě najdou samy,“ říká Bertrand. „Když jsme v letech 2012 až 2014 natáčeli náš předchozí film Člověk, byla to právě svědectví žen, která nás hluboce zasáhla. I když se před rozhovorem mnohdy ostýchají a jsou nedůvěřivé, před kamerou to všechno zmizí. Je to jako by na tento okamžik čekaly celý život. Jako by to pro ně byla otázka života nebo smrti. Ženy potřebují mít možnost mluvit. Především ale potřebují být slyšet.“