Slánský, Izrael i české sexuální dějiny. ČT uvede desítky dokumentů

„Sledovali jsme třeba, jak se řeší problémy s vodou... V dokumentu je dobře vidět, že ne vždy je to s nedostatkem vody tak, jak se zdá,“ uvedla novinářka Sandra Kisič, která se vypravila do Ugandy.

Režisér Martin Vadas se pustil do tématu politických procesů 50. let ve filmu Rudolf Slánský. Slánský byl oddaný komunista, likvidátor opozice po roce 1945. Patřil k nejmocnějším bolševikům, až se jednoho dne stal sám obětí svých soudruhů.

Jakub Tabery natočil dokument Generál in memoriam o Karlu Lukasovi, který za 1. světové bojoval za vznik Československa, ve druhé válce opět bránil republiku a po únoru 1948 se stal obětí komunistické totality.

Herečka Veronika Žilková se vydala do Izraele v dokumentu Křížem krážem Izraelem. „Mýtus je, že Izrael je nebezpečná země. Není to pravda... Je to země, kam můžou jet ženy samy, nemusejí se bát. Ta země je nádherná,“ uvedla Žilková.