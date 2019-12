Série Pán prstenů našla novou krásnou elfku Galadriel

Nová Galadriel patří teď v zámoří k rostoucím hvězdičkám, v roce 2020 má být v kinech její horor Saint Maud a současně hraje v seriálu HBO His Dark Materials. Také má hrát v novém britském Draculovi a do kin má jít v květnu ještě snímek The Personal History of David Copperfield. V minulosti se objevila v seriálu Patrick Melrose.