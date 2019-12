Seriály 2020: Outsider podle Kinga, Spiknutí proti Americe i sex ve Vatikánu

The Outsider vznikl podle knižní předlohy Stephena Kinga. V malém městečku v Oklahomě je nalezeno zohavené tělo malého chlapce. Všichni policisté si myslí, že ho musel zavraždit místní učitel, kterého hraje Jason Bateman. Detektiv Anderson (Ben Mendelsohn) ho zadrží, ale učitel vyrukuje s perfektním alibi. Vypadá to, že byl na dvou místech současně.

Seriál Nový papež navazuje na Sorrentinův oceňovaný seriál Mladý papež, který odhaloval obyčejné lidské slabosti svatého muže. Ve Vatikánu se ze všech sil snaží spravovat církev sužovanou skandály, které by mohly všem předním představitelům zlomit vaz, i hrozbami zvenčí. Ukáže se, že Sofia a Esther jsou úplně jiné, než by se na první pohled mohlo zdát, a kardinál Gutierrez i nadále bojuje se svými vnitřními rozpory. Následně si řada věřících udělá modlu z Pia XIII., který začne ze svého nemocničního lůžka vysílat podivné zprávy.

The Plot Against America, děsivá fantazie z oblasti alternativní historie, vznikla podle románu amerického spisovatele Philipa Rotha. Když se v Americe stane prezidentem Charles Lindbergh, sympatizant Hitlera, spojené státy se přiklánějí k Německu a američtí Židé se stávají obětí pronásledování. Hrají John Turturro, Zoe Kazanová či Winona Ryderová.

Jude Law a Naomie Harrisová jsou hvězdami série The Third Day, kterou produkuje hollywoodský idol Brad Pitt. Odehrává se na tajemném izolovaném ostrově, jehož obyvatelé si chtějí ochránit své tradice za každou cenu. I Know This Much is True má být psychologická série s Markem Ruffalem, Melissou Leovou či Kathryn Hahnovou. Ruffalo tu hraje dvojroli – obě dvojčata, z nichž jedno trpí paranoidní schizofrenií.