Seriálový hit s Anistonovou The Morning Show se vrátí na podzim

Reese je jako neznámá drsná novinářka z regionu fajn, ale The Morning Show stojí na Jennifer Anistonové podávající svůj životní výkon. Pokud ještě existoval někdo, kdo si myslel, že je to jen polozapomenutá „srandovní Rachel z Přátel“, po The Morning Show už to nelze tvrdit ani v legraci. Postavu televizní moderátorky Alex vypracovala k dokonalosti. Na začátku může vypadat jako tichá oběť, postupně ale přidává nové a nové vrstvy. Povrchní žvásty pro masového diváka o tom, jak jsme všichni v šoku a je nám to líto, přecházejí v pravdivější polohu.