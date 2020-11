Seriál Koruna o Alžbětě II. spustí čtvrtou sérii

Další důležitou postavou bude princezna Diana, která se s princem Charlesem seznámila v roce 1977 a o čtyři roky později se vzali. Roli získala pětadvacetiletá Emma Corrinová, která poprvé stála před kamerou po boku slavných herců. V nedávném rozhovoru k tomu řekla: „Jsou to velikáni, že? To je trochu šílené. Mám takové štěstí! Casting na tak gargantuovský projekt byl zdlouhavý a víte, jak bylo obtížné držet všechno v tajnosti, když jsem postupovala dál?“

Příprava pro ni ale nebyla snadná. „Cítila jsem se pod obrovským tlakem, protože lidé Dianu milovali. Byla to princezna lidu, lidé pro ni žili. V každém odstínu hlasu se především snažím přijít na to, proč mluví tak, jak mluví. Odklonila se od královské rodiny trochu jako teď Meghan, přinesla něco jiného do vyjadřování a já jsem musela najít vlastní způsob, jak to udělat.“