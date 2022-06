Seriál Dobré zprávy s Polívkou a Halouzkovou má odhalit zákulisí televize

Bára je holka z vesnice, která touží po práci ve zprávách, což se jí podaří. „Poprvé hraji postavu, která je mému naturelu nejbližší. Bára je moc milá holka, je z vesnice a pro místní televizi točí reportáže. Shodou okolností se dostane na stáž do Dobrých zpráv, a tím všechno začne. Je velmi cílevědomá, nesmírně ji to baví a myslím, že se dostane daleko,“ řekla herečka Natálie Halouzková.

„Vždy jsme si na seriály, které jsme točili, brali odborné poradce. Teď, poprvé, ho do Dobrých zpráv nepotřebujeme. Zpravodajství známe, všichni jsme si televizí prošli a známe její zákulisí. Víme, jak to v ní chodí, a to chceme ukázat i divákům,“ prozradila na natáčení ředitelka obsahu TV Prima Lenka Hornová.