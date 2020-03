Sci-fi Devs. Sexy ajťačka na stopě zločinu

Hlavní hrdinkou Devs je ajťačka Lily, kterou hraje stoupající hvězdička Sonoya Mizuno. A jak už to v seriálech bývá, je to samozřejmě mladá a sexy ajťačka. Bydlí se svým přítelem Sergejem, rovněž mladým sexy inženýrem, a pracují ve stejné firmě. Sergeje náhle povolají k mimořádnému tajnému projektu, který probíhá ve speciální budově, z níž se nesmí nic odnášet a nikdo kromě několika inženýrů a ředitele firmy tam nemá přístup.

Krátce poté, co Sergej do budovy vstoupí, zemře. Lily zůstane jen jeho mobil. Zde musí divák scénáři odpustit drobné nesrovnalosti. Postava Lily má být velmi inteligentní odbornice, ale hned uvěří tomu, že přítel spáchal sebevraždu na základě jednoho nejasného videa, které se dá zfalšovat. Fanoušky detektivek asi pobaví, že mladý člověk, který nikdy netrpěl depresemi, páchá „sebevraždu” den poté, co vstoupil do tajného projektu. Seriál navíc taktně mlčí o tom, co dělá policie, FBI a podobně.