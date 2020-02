Šarlatán Trojan má trailer a míří na Berlinale

„Byla to asi nejsložitější postava, jakou jsem kdy ve filmu hrál. Zvláštní a velmi rozporuplná. Mikolášek je během jedné scény schopen sympatie získat a hned je zase ztratit, a to se obrátí třeba třikrát. Což může být pro diváka velmi zajímavé,“ popsal Trojan svou postavu.

„Mikolášek prožívá významný vnitřní svár a je to velice komplikovaná osobnost. Jeho emoční vypětí je velké, a tak bylo nutné, aby se do něj člověk opravdu hodně ponořil a pochopil, co je vlastně zač,“ svěřil se Josef.