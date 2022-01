Roden řeší po dvaceti letech promlčený zločin

Už loni získal film Promlčeno několik ocenění na zahraničních filmových festivalech, například New York Independent Cinema Awards. Vedle Rodena si zahráli Barbora Bočková, Igor Bareš, Vilma Cibulková, Denisa Barešová nebo Vladimír Kratina.

„Karel Roden se v roli záhadného muže Radka vrací po dvaceti letech na pár hodin do Prahy, aby zde nalezl jistou mladou ženu a vypořádal se s minulostí. V pátrání mu pomáhá rozhlasová moderátorka, která jeho příběh dostane do svého živě vysílaného pořadu. Během Radkova vyprávění je pak do pochmurného příběhu vtažena nejen ona, ale i pražská kriminálka a další aktéři dlouho zapomenutých událostí,“ popsali tvůrci zápletku.