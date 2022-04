Roden jako mstitel. Promlčeno nabízí ukázku

Hlavní hrdina se vrací po dlouhé době do Prahy, aby tu našel jednu ženu a řešil léta promlčený zločin. Pomáhá mu ambiciózní rozhlasová moderátorka, která jeho příběh dostane do svého živé noční show. Chtěla mít ve vysílání senzační událost, ale k jejímu zděšení a ke zděšení všech posluchačů začne na povrch vyplouvat dávná vražda.

„Je hrozné, že i když se na pachatele později přijde, sám se třeba přizná, nelze ho už potrestat. To si ani nechci představovat, že by se mě to osobně týkalo,“ dodal Roden, který získal cenu pro Nejlepšího herce na přehlídce v New Yorku, snímek si ale přivezl ceny i z festivalů v Los Angeles, Florencii, Barceloně nebo v Londýně.