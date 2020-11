Richard Krajčo točí Přání Ježíškovi

Ve vánočním příběhu se během jednoho dne proplétá několik osudů. Ukázkově rozkmotřená rodina se znovu a znovu snaží usmířit, nezodpovědný floutek zjišťuje, že existuje i otcovská a partnerská odpovědnost, spokojenému manželskému páru, kterému zdánlivě nic nechybí, postaví osud do cesty malou uprchlici z dětského domova. Úspěšný a sebevědomý manažer našel spřízněnou duši, ale představit ji rodičům je pro něj noční můra a dva osamělí lidé, kteří už rezignovali na štěstí a lásku, možná dostanou ještě jednu šanci.

„Hezkých obyčejných příběhů, u kterých se můžete jen tak pousmívat, moc není. Já nejsem úplně pohádkový typ, a tak právě filmy jako Přání Ježíškovi jsou pro mě alternativa. Taková pohádka pro dospělé. Tu člověk občas potřebuje, aby zjistil, že věci jsou ještě v pořádku,“ říká Richard Krajčo a jeho kolegyně Elizaveta Maximová dodává: „Doufám, že to bude takový hovězí vývar pro duši. Že zahřeje, pohladí, dojme.“

Producentem filmu je Adam Dvořák, který svěřil režii slovenské režisérce Martě Ferencové, podepsané pod filmy Všechno nebo nic nebo Příliš osobní známost. „Moc bych si přála, aby se nám podařilo natočit opravdu vánoční film se všemi emocemi, které k tomu patří. Aby to bylo o vztazích, trochu pohádkové, aby se na to krásně koukalo,“ říká režisérka, která bude až do poloviny prosince točit střídavě v moravské metropoli a v Praze.