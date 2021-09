Režisér Tomáš Vorel završuje svou lesní trilogii Cestou domů

Na dotaz, co je tedy jeho skutečnou profesí, zareagoval jako první jeho otec: „To by mě taky zajímalo, to si rád poslechnu.“ „Já jsem si vždycky říkal, že když mi někdo nabídne práci, nebudu ji odmítat. Takže jsem dělal spoustu zábavných povolání,“ otočil se k němu syn a vypočítal jen pár příkladů: „Mám vystudovanou vysokou školu ekonomickou. Pracoval jsem pro filmový festival a pak jsem odjel na čas do zahraničí. S kamarádem jsem v Hanoji otevřel kavárnu, a když mi došly peníze, šel jsem přednášet na vysokou školu ekonomii. Po skončení dvou semestrů jsem přijal nabídku pracovat jako manažer kasina a pak jsem se vrátil domů. Chvíli jsem byl zase v kavárně a teď dělám finančního a projektového manažera pro firmu, která se zabývá interaktivními hrami, videomappingem a podobně.“

Natáčelo se, jak jinak, v Rabštejně nad Střelou a okolí. „Je to tam báječné. Táta tam tráví tolik času, že ho vídám tak třikrát do roka, ale je to takový relax a krása, že ho úplně chápu. A pro mě, městského floutka, je tam každý pobyt za odměnu,“ řekl Vorel junior.

„Ono mi to s kameramany nějak nešlo. To si společně nakreslíte storyboard a pak přijdete na plac a každý z vás vidí ten obrázek jinak. Jeden z jedné, druhý z druhé strany, on vcelku, já v detailu – a už se hádáme. Tím ale zdržujeme natáčení, peníze utíkají do ztracena, herci do divadel a nenatočíme to. Takže jsem se se všemi kameramany rozešel a dalšího nehledal. Cestu do lesa jsem si natočil sám a už jsem u toho zůstal,“ vysvětlil Vorel a dodal: „Mám ale zkušenosti z mládí, amatérské filmy jsem si taky natáčel sám, vím, co to obnáší.“