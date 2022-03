Režisér Joachim Trier o filmu Nejhorší člověk na světě: Dívky dnes dozrávají o dekádu později

Protože sama ukončuje, někdy i proti vlastnímu přesvědčení, všechny vztahy. Hledá a nenachází, někdy jen nechce přistupovat na kompromisy, takže opouští i muže, které miluje. Není schopna najít především samu sebe, neví, co chce, stěží tuší, co nechce.

Když s mým kamarádem a spoluscenáristou Eskilem Vogtem píšeme, vůbec nezačínáme zápletkou. Začneme postavou, tématem, a teprve třetí složkou je příběh. A nejzábavnější při tom byla právě Julie, která je chaotická a nekonzistentní, drží ji pohromadě právě jen Renatin úžasný výkon. Dokázala vyjádřit emocionální stavy přesně tak, jak jsem chtěl. Film je také o tom, že některá období v životě nám připadají jako přechodné etapy, než pochopíme, jak málo času máme, a že některé z těch zdánlivě dočasných věcí jsou vlastně podstatou toho, kým jsme a co prožíváme. Je to film pro dospělé, kteří mají stále pocit, že nevědí, jak dospět.

Psát o svém vlastním městě je skoro zázrak. Je to můj pohled na Oslo. Snažím se zmapovat Juliinu cestu životem a mohu to udělat i pomocí záběrů na různé části města. Na začátku žije se svým starším přítelem ve West Village. Může si to dovolit, protože on je úspěšný. Další chlápek, kterého potká, žije v takové, jak se říká, cool oblasti, která bývala spíše dělnickou čtvrtí, ale nyní je obývána spoustou mladých lidí, kteří pijí bio víno a speciální kávu. Je tu nižší nájem, člověk tu má pocit svobody a toho, že ještě nemusí pořád myslet na to, jak být úspěšný.