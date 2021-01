Retro inspektoři Plesl, Langmajer a Šafařík vyřeší Zločiny Velké Prahy

V roce 1922 vznikla Velká Praha tím, že se k centru připojily Dejvice, Břevnov, Smíchov, Žižkov, Karlín, Nusle a další čtvrti. Do nově vzniklého velkoměsta přijíždí z Vídně také kriminalista Hynek Budík, elegantní frajírek v kvalitním obleku, kterého ztvárnil Jaroslav Plesl.

Zločiny Velké Prahy nemají být jen klasická detektivka. „Přestože každý z deseti dílů má uzavřený detektivní případ, tak právě prolínání s osudy rodin je výjimečné a myslím, že to je to, co může diváky zajímat. I proto, že příběhy jednotlivých hrdinů jsou v zásadě současné,“ poznamenal režisér Jaroslav Brabec.