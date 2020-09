Reportér Tomáš Etzler: Čína je brutální

„Žádný poctivý novinář žijící a pracující v Číně nemůže ignorovat témata související s porušováním lidských práv v zemi. Jako člověk, který vyrostl v komunistickém Československu, jsem navíc měl během svého sedmiletého působení v Pekingu o lidskoprávní témata osobní zájem. Zpracovávání těchto témat v Číně je tou nejtěžší novinářskou prací, kterou jsem kdy dělal. Tvrdím to i přesto, že jsem strávil tři roky v Afghánistánu a Iráku jako válečný zpravodaj,“ tvrdí Etzler.

„Jde o zdlouhavou detektivní činnost, při které člověk naráží na řadu často nepřekonatelných překážek. Je to hra kočky s myší mezi čínskou tajnou policií a novináři. Jde o práci, při níž je člověk často policií zadržen a vyslýchán a při níž úřady obtěžují a vyhrožují jeho čínským spolupracovníkům. A je to práce, která při neopatrnosti může subjekty příběhů poslat na mučení tajnou policí nebo na dlouhé roky do vězení.“