RECENZE: Zrádci. Pervitin, mafie a práskač, který má rád mámu

Ve Zrádcích nenajdeme kladné postavy, spíše jen postavy trochu nemorální a velmi nemorální. Ve středu dění stojí mladý frajírek David Frýdl (Cyril Dobrý). David není mafián, nemá zbraně ani ukrytý astronomický majetek. Je to jen kluk, který prodává přes internet drogy od vietnamských výrobců, bydlí se svým praštěným kamarádem a myslí si, že je chytrý. Pomalu se ale ukazuje, že zase tak chytrý není. Zbytečně na sebe upozorňuje v přehnaně luxusním autě a donáší na mafiány policistovi (Václav Neužil), což se jednou může provalit. Má milující rodiče, kteří už tuší, že dělá něco špatného. Vše kolem něj, způsob života, auto i kamarádi přímo křičí: bude průšvih.

Příběh otevírá riskantní, nedobře připravená akce, kterou rozjel příliš radikální policista, jenž si s předpisy hlavu neláme. Jeho vdaná kolegyně a milenka (Lenka Krobotová) s jeho metodami moc nesouhlasí, ale nezastaví ho. Akce skončí katastrofou a mafie začne jednat. Nebezpečí se tak pomalu blíží k Davidovi, který nemá kam utéct. Nenašetřil si ani dostatek peněz na to, aby mohl pohodlně zmizet navždy.

Scénář Mira Šifry má napětí i plastické postavy. Výborná je třeba Krobotová, policistka, jejíž vztah s manželem (David Novotný) už nefunguje. Chtěla by dobrodružství a kariéru, ale má dvě děti a muže, což ji podle jejího názoru brzdí. Muži to vyčítá a svou frustraci utápí v neperspektivním mileneckém vztahu.

Mladík David působí rozporuplně - arogantní floutek, místy až nepříjemný, ale i zranitelný trouba. Silné jsou scény s rodiči na chalupě, kde visí ve vzduchu, jak se cosi blíží a nepůjde to zastavit. Trochu slabší jsou vysvětlující monology hlavní postavy na kameru, které znějí moc literárně a bohužel z nich poznáte, že mají diváka poučovat.

Naopak vynikající je pohyblivá kamera, hra se světlem a do toho burácející hudba Petra Ostrouchova - amorfní zkreslené kytary, jež drásavým zvukem zneklidňují a dodávají obrazu pocit osudovosti.

V pěkně rozehraném příběhu se najde i pár kiksů. Vietnamská mafie by musela být hodně hloupá, aby vyráběla pervitin v proskleném (!) bazénu uprostřed Chomutova, kde prý probíhá rekonstrukce. Kolem takových budov se motá spousta dětí, teenagerů, bezdomovců a dalších občanů, kteří by se přes skleněné tabule dívali přímo na laboratoř na perník. Nebylo by jim náhodou divné, proč tam pobíhá parta Vietnamců s rouškami, zkumavkami a baňkami?