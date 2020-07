RECENZE: V komedii Jak býti dobrou ženou září Juliette Binocheová

Název francouzské komedie Jak býti dobrou ženou může v leckteré z nás vyvolat povzdech „to bych také ráda věděla,“ v jiné zase radostné očekávání „konečně se to dozvím.“ Obojí je pravda jen částečně. Scenárista a režisér Martin Provost natočil komedii, v níž se nedozvíme nic víc a nic méně, než „jak to bylo dřív“ a kdy a jak se to ve Francii zásadně změnilo.