RECENZE: Tragikomický souboj frajírka v obleku s východoněmeckým dědkem

Sebevědomý Daniel (Daniel Brühl) je bohatý berlínský herec ve středním věku, který žije s rodinou v luxusním půdním bytě, usrkává si kávu z luxusního kávovaru a platí si osobního asistenta i chůvu pro děti. Právě se chystá do Londýna, má totiž šanci hrát v americkém komiksovém filmu, který je sice úplně stupidní, a Daniel to dobře ví, ale vydělá mu další nezanedbatelnou částku. Před odletem si zajde do hospody na rohu, kde vysedává Bruno (Peter Kurth), zasmušilý starý chlap. Nemá tušení, jak zásadně to změní jeho osud.