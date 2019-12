RECENZE: Sebedestruktivní aféra dámy a mladíčka v dánském thrilleru

Bohatá a elegantní právnička Anna má zdánlivě všechno, co si může přát. Žije si s manželem v luxusním domě se zahradou a mají dvě hezké zdravé dcery. Jediná drobnost, příchod manželova syna z bývalého manželství, obrátí jejich život naruby. Anna se po chvíli zaplete do bláznivého nesmyslného sexuálního vztahu s dospívajícím klukem a její dobrodružství ji může stát víc, než si kdy dokázala představit.

Srdcová královna není lacině skandální film, obsahuje sice realistické odvážnější záběry, ale ze 127 minut stopáže zabírají úplné minimum. Více se věnuje líčení toho, jak se pomalu vyvinul podivný vztah mezi seriózní dámou a problematickým, labilním teenagerem, jenž jim navíc vykradl dům, a co se v ní děje poté.

Jde o docela krutý, přesný a věrohodně vyprávějící film, který to nepřehání s emocemi, schovává je spíše v pozadí, ale v druhé polovině „vystrčí růžky“. Hlavní postava se zvolna proměňuje v zákeřnou bestii až psychopatického ražení a herecký výkon Trine Dyrholmové zde totálně zastiňuje každého v okolí. Umí lhát, vyhrožovat a manipulovat, aby dotáhla své rodinné bitvy do úspěšného konce. Otázkou ale zůstává, jestli - při vědomí toho, co udělala - není celá válka předem prohraná.