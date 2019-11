RECENZE: Rebelky se snaží o francouzskou odpověď na gangsterské komedie

Bezvýznamná regionální misska Sandra se ocitla v nezáviděníhodné situaci. Soutěže krásy skončily, velké sny se vypařily, peníze také a čtyřicítka klepe na dveře. Sandra nemá partnera, který by se o ni staral, a tak se musí potupně vrátit k protivné matce a nastoupit do smradlavé továrny na rybí konzervy.

Tamní ženy ji hned poznají a pronášejí zlomyslné poznámky jako „modeling nevyšel“, má ale i dvě kamarádky, se kterými se zamotá do zločinu. Když jí slizký týpek z továrny dělá nemravné návrhy, dojde bizarní shodou náhod k jeho úmrtí a kamarádky se rozhodnou, že se zbaví těla a ukradnou tašku se značnou částkou. Tím roztočí kolo násilí a občasných vtipných hlášek.

Pravděpodobnost děje nepatří k nejsilnějším stránkám Rebelek, v rámci žánru se to ovšem někdy dá odpustit. Jenže i humor se postupně vytrácí a chybí strhující rytmus, jaký známe z nejlepších amerických gangsterských komedií. Snímek se úplně důsledně nedrží crazy atmosféry, kterou nasadil v úvodu, zvážní a zabředá do sociálních motivů, což jde tak trochu proti tomu, na co na začátku diváka navnadil.