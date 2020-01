RECENZE: Případ mrtvého nebožtíka. Z dobrého nápadu je chabý film

Jenže místo aby vystavěli jednoduchou kriminální zápletku, která by dávala smysl a posunuli ji do parodické roviny, posbírali pouze humorné scény z mnoha jiných, již existujících parodií na detektivky a sepsali spíše sled výjevů než soudržný příběh. Kriminální zápletka je zcela nepodstatná, protože kdo co spáchal a proč, je úplně lhostejné a nic, co by vyvolávalo napětí nebo jen zvědavost na rozuzlení, jednoduše neexistuje.