RECENZE: Přeskočil na americkou loď. Napínavý příběh malého sovětského člověka

Ve chvíli setkání s Američany se Simas rozhodnul improvizovat a odvážně přeskočil na americkou loď. Nepočítal ale s tím, že tam bylo několik skalních sovětských komunistů. Začali ho mlátit a pokusili se ho škrtit lanem. Kdyby jeden americký námořník nezakročil, možná by to nepřežil.

Kapitán americké lodi byl zmatený, chtěl Litevci pomoci, ale neodvažoval se sám rozhodnout. Udělal velkou chybu, když zavolal svému nadřízenému a zeptal se na postup - ten mu řekl, že nesmí nic dělat. To byl i podle amerických předpisů špatný postup, žádosti o politický azyl se mělo vyhovět. Nadřízeného pak odvolali, ale to nebohému Simasovi nepomohlo, byl zavlečen zpět do Sovětského Svazu a uvězněn.