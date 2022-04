RECENZE: Po čem muži touží 2. Jiří Langmajer je v nové komedii ženou

Není tedy divu, že se tvůrci rozhodli k tématu vrátit. A tak zatímco poprvé se muž (Jiří Langmajer) probudil z kocoviny v ženském těle (Anna Polívková), v komedii Po čem muži touží 2 je to naopak.

Tato expozice se bohužel táhne podstatně déle, než by bylo záhodno, zejména proto, že každý ví, k čemu směřuje. Navíc Polívková prokazuje méně komediálního talentu, než jí bývá přisuzováno, a ve scénách životních karambolů a následné opilosti své postavy se spíše jen pitvoří.

Oživení přijde ve chvíli, kdy se Irena, už s tváří Jiřího Langmajera, probudí v posteli, kterou obývá její soused Radim v podání Marka Taclíka. O něm už z úvodu víme, že je do Ireny zamilovaný, leč jeho city nejsou ani v nejmenším opětovány. Nicméně jako první uvěří, že se v mužském těle opravdu skrývá žena, a v naději, že tento stav jednou pomine, jí začne pomáhat, aby se ve světě mužů zorientovala a zabydlela.

Oba filmy Po čem muži touží jsou zamýšleny jako nenáročná zábava postavená na fyzickém i mentálním rozdílu obou pohlaví. To samozřejmě není v kinematografii nic nového, jen se to dnes podává poněkud vulgárněji než v minulosti.

Potíže, na které žena v mužském těle naráží, jsou zcela předvídatelné, ať jde o prostou chůzi, mimiku, gesta, těžkou práci na stavbě nebo fotbal. Chvílemi se divák baví, třeba když Langmajer radí ostatním chlapům, jak se chovat k ženám, ale protože se to vše dost opakuje, vtip už to časem postrádá.

Langmajer se snaží ze všech sil, ale přece jen se mu do hereckého projevu vkrádá i karikatura, což by neměla. Film tak táhne především charismatický Radim v podání přirozeného Marka Taclíka, který mu nejen herecky vévodí, ale celá jeho postava je napsaná tak, že do něj vnáší lidskost a stopu emocí.