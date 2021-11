RECENZE: Penélope Cruzová v další krásné roli

Děj, který se zdá chvílemi předvídatelný, Almodóvar s jistotou a bravurou několikrát přehazuje na jinou, správnější kolej. Dělá to tak přesvědčivě, že divák, ač někdy docela nerad, musí s ním i počínáním jeho hrdinů souhlasit.

Druhá linie filmu sahá hluboko do minulosti ke španělské občanské válce a hrůzám, které ji provázely. A ač se to může zdát neuvěřitelné, je chytře, s autorovým zjevně osobním zaujetím, organicky propojená s rovinou intimní. Testy rodičovství totiž neurčují jen mateřství a otcovství současné, ale třeba i hluboko pohřbené. A Almodóvar dává jasně najevo své přesvědčení, že i ta sebeutajenější, třeba i zakopaná dávná pravda jednou vyjde najevo, protože bez ní by se nedalo žít.