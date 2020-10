RECENZE: O lásce, smrti a dospívání ve filmu Léto 85

Léto 85 bylo (stejně jako řada Ozonových předchozích filmů) vybráno do hlavního programu letošního festivalu v Cannes. Jenže ten se nekonal. Nyní film vstupuje do české distribuce.

Ozon je velký vypravěč s ohromnou fantazií a smyslem pro detail. Jakkoli točí filmy velmi různorodé, ne vždy vstřícné k masovému publiku, Léto 85 patří k těm, které stojí za to, aby se člověk vypravil do kina.

Hrdinou je šestnáctiletý Alex, který prožívá první velké letní milostné vzplanutí. Lze říci, že jen shodou okolností je to vzplanutí k o dva roky staršímu Davidovi. Když totiž Francois Ozon vypráví o lásce, je zcela lhostejné, kdo koho miluje (nebo si myslí, že miluje). Režisérova schopnost přenášet prostřednictvím děje a herců na diváky emoce je nevídaná.

V tomto příběhu jde navíc o kombinaci letní vztahové romance s umně podanou kriminální zápletkou a jde to velmi dobře dohromady.

Divák společně s dalšími dobře napsanými i zahranými postavami postupně proniká do Alexova příběhu, do toho, co se vlastně stalo a proč. Na všechny otázky dostane postupně odpověď, byť leckdy spíše v symbolech či metaforách, nikoli doslovně. Ozon zkrátka chce po divákovi, aby při sledování jeho filmů nejen cítil, ale i myslel.