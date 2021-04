RECENZE: Nevtipná komedie a nedetektivní detektivka z ČT

Už scénáře prvních dvou dílů obsahují několik věcí, které se jednoduše nemohly stát. Třeba kaskadérka předstírající, že ji pán přejel autem. Ve skutečnosti by policie nepřijela za dvě vteřiny a hlavně by žádala lékařskou zprávu, která by ukázala, že se nic nestalo. Následně by obhajoba zjistila, že jde o filmovou kaskadérku, a patrně by ji obvinili z podvodu. Nakonec by šla sedět ona a ne řidič.