RECENZE: Můj příběh. Červená knihovna na greenu

Hrdinkou je baletka Elizabeth, která se před vrcholem kariéry vzdá profese kvůli muži, do kterého se zamilovala, a navzdory tomu, že ji týrá, s ním zůstává. Elizabeth je též poloviční sirotek, kterého tatínek po maminčině smrti svěřil do láskyplné péče její tetičky, majitelky baletní školy, a více zřejmě dcerku neviděl. Divák ho zahlédne za celý film jen v jediné scéně, kdy holčičku smutným pohledem vyprovází z domu, zatímco teta je šťastná, že ji dostala.

A to je vše, kolem této od začátku do konce zcela předvídatelné zápletky se točí celý melodramatický film, který si s logikou děje příliš starostí nedělá a jehož pocitová délka je takřka dvojnásobná proti té skutečné, protože nic, co by divák nevěděl předem, se nestane.