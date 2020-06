RECENZE: Můj otec Antonín Kratochvíl. Dokument, který působí trochu zmateně

Slavný fotograf, jeden ze zakládajících členů prestižní světové fotografické agentury Sedm (VII Photo Agency), který má na kontě čtyři ceny World Press Photo a řadu dalších ocenění, krátce před natáčením vážně onemocněl. Byl dokonce v kómatu, ale přesto se nakonec podařilo film natočit a s jeho protagonisty odjet do Černobylu, který má pro otce i syna zvláštní a velmi osobní atmosféru. A poté, co měl mít film 2. dubna premiéru, opatření proti koronaviru jeho cestu za diváky odsunula o dva měsíce.

Michael se až do své plnoletosti domníval, že otec nežije. Vůbec netušil, že to je dokonce žijící fotografická legenda. Jejich setkání jim oběma odhalilo nejen až neuvěřitelnou fyzickou podobu, ale zároveň se stalo pro Michaela impulzem k tomu, aby následoval rodinnou tradici, v níž už dědeček byl majitelem fotografického ateliéru.

Sedláčková ve filmu sleduje dvě základní linie. Antonínovu životní pouť z rakouského uprchlického tábora přes švédské vězení do Ameriky, v níž se stal uznávaným a světově ceněným fotografem. Prostřednictvím setkání a následného vztahu se synem Michaelem i osobnostní, respektive osobní roviny života bouřliváka, který si nikdy a za žádných okolností nebere servítky. Dokázal opustit stejně tak nenarozené dítě jako o mnoho let později dráhu úspěšného komerčního fotografa a vydat se s fotoaparátem do míst válečných konfliktů i bídy, kterou člověk nechce, ale má vidět.