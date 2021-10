RECENZE: Moje slunce Mad. Krása i v drsné odlišnosti kultur

Příběh hrdinky filmu Heleny začíná na vysoké škole v Praze, kde poznává svého budoucího muže Nazira a zamiluje se do něj právě proto, že se dokonale liší od jejích nudných spolužáků. Chystá se s ním odjet do jeho rodného Afghánistánu a na otázku, zda si uvědomuje, že v Kábulu nebude smět dělat nic jiného než rodit děti a starat se o domácnost, odpovídá, že právě to od života chce. Sdělení nových příbuzných, že „kromě zákazu hříšných myšlenek a vepřového má plnou svobodu“, ji pak v jejím odhodlání a víře, že kulturní propast překoná, jen utvrdí.

Problémy začnou, když se ukáže, že manželský pár zřejmě nebude mít děti. Ale pak vstoupí oběma do života opuštěný, dojemně nehezký klučina, který vypadá hodně podivně, ale o to upřímněji a otevřeněji působí jeho pohled na svět dospělých. K němu ho to táhne mnohem víc než do světa vrstevníků, kde je jen vysmívanou figurkou.