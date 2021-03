RECENZE: Mladý Schwarzenegger obtěžuje ženy v politicky korektní agitce

„Proč to čteme? Napsal to nějakej bohatej běloch o jiným bohatým bělochovi,“ odpálkuje středoškolská studentka knihu Velký Gatsby Francise Scotta Fitzgeralda v úvodu snímku Ranařky. Dodá, že bychom měli číst knihy o „dělnické třídě“ nebo o „černých matkách“. Snímek se neodehrává v Sovětském Svazu ani v Československu padesátých let, toto je Amerika roku 2021.