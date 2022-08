RECENZE: Lehce natvrdlému Predátorovi to nandá holka s lukem

Predátor byl dokonalý po mnoha stránkách, ať je to rytmus vyprávění, bezkonkurenční napětí, akční scény, anebo na svou dobu úžasné triky. V neposlední řadě měl McTiernan k dispozici mladého Arnolda Schwarzeneggera, o jehož herectví si sice můžeme myslet své, ale Predátor na něm do značné míry stojí. Žádné pokračování už se atmosféře a eleganci tohoto starého snímku nepřiblížilo.

Po desetiletích od akční klasiky přichází film Prey Dana Trachtenberga. Scénář zamířil do hluboké minulosti, do doby, kdy se první osadníci v Severní Americe střetávali v divočině s indiánskými kmeny. Indiánské prostředí je vcelku příjemným bonusem, tvůrci tím určitě nic nezkazili. Proti vesmírnému myslivci, který si zase přiletěl pro nějaké ty lebky a páteře, postavili dospívající dívku Naru.

Akční scény zvládli slušně a napětí občas funguje. Prey ovšem nepřišel s vlastním přístupem, hrdinka jen kopíruje to, co dělal Schwarzenegger v prvním díle. Ani on nevítězil silou, i když souboje vypadaly uvěřitelněji. Vesmírného lovce porazil za použití fint, pastí a primitivních zbraní, což se tu děje znovu.