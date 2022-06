RECENZE: Kdyby radši hořelo. Když na vsi začne řádit velká konspirace

Když ale skončila první festivalová projekce, mnohé se vyjasnilo: Rybanského film je sice komedie, ale zabývá se tématem, které ještě v kinematografii moc nezdomácnělo, a přitom je mimořádně aktuální a důležité. Jde o dezinformace a konspirační teorie a o to, co dokážou s lidmi udělat.

V malé české vesnici se chystají Velikonoce s pomlázkou a se vším, co k nim patří. Do radostného očekávání však náhle zasáhne malá dopravní nehoda, když dodávka najede do fontány na návsi, před kterou stojí shluk lidí.

Na první pohled se může zdát, že Rybanský vykreslil své vesničany, a hasiče zvlášť, jako úplné hlupáky. Nikdo přece nemůže uvěřit, že by teroristé zaútočili právě v malé vesnici. A nikdo už snad nemůže věřit chemtrails (anglický název filmu je Somewhere Over the Chemtrails), tedy dezinformaci, kdy si lidé myslí, že vodní páry za letadly jsou vypouštěné plyny, které je mají otrávit, a jediné, co proti tomu pomůže, je ocet.